علق الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على ركلة الجزاء التي تم احتسابها اليوم ضد لصالح الترجي التونسي، أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي التونسي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي، في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعد اصطدام الكرة بيد محمد هاني الظهير الأيمن للمارد الأحمر.

تعليق توفيق السيد على ركلة جزاء الترجي

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها على النادي الأهلي أمام الترجي، غير صحيحة ولا يوجد بها أي مخالفة، خاصة وأن اللعبة كان بها تنافس بين محمد هاني ولاعب الترجي".

وأضاف: "الكرة ارتطمت في كتف محمد هاني، بالأخص في الجزء الذي لا يعاقب عليه اللاعب، وكان يجب على حكم الفار إظهار هذا الأمر لحكم الملعب وبشكل عام وضع اليد طبيعي في هذه اللعب".

واختتم السيد تصريحاته: "هناك الكثير من علامات الاستفهام على أداء الحكم وكذلك أغلب الحكام في القارة، وما يمكنني قوله هو أنه لا يوجد فائدة من الكلام".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الترجي، يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي".

