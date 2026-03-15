مصدر يكشف موقف هيثم حسن من التواجد مع منتخب مصر في معسكر مارس

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، لملاقاة نظيره الترجي التونسي اليوم الأحد 15 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب "حمادي العقربي" بتونس، مباراة المارد الأحمر أمام الترجي، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والترجي:

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "حمادي العقربي" بتونس.

وفي سياق متصل، تقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، يوم 21 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "القاهرة الدولي".

ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري الأبطال:

وصعد المارد الأحمر إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني فريق الجيش الملكي صاحب الـ9 نقاط.

والجدير بالذكر أن الأهلي يعد البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، حيث توج باللقب في 12 مناسبة مختلفة، فيما يمتلك الترجي 4 ألقاب فقط في البطولة.

