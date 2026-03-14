"بعد التعادل مع أوتوهو".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الكونفدرالية

علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على تعادل فريقه اليوم مع أوتوهو الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره أوتوهو اليوم، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

تصريحات معتمد جمال:

وقال معتمد جمال، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنت أتمنى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لكن هناك مباراة أخرى ستقام في القاهرة، سيتكون صعبة للغاية أيضًا، ولكننا سنعمل على حسمها مبكرًا".

وأضاف: "قمنا بدراسة فريق أوتوهو جيدًا قبل المباراة، وكنا نعلم نقاط القوة والضعف لديه، والمواجهة كانت خاض صعبة أمام فريق قوي، بخلاف تأثر الفريق بظروف الملعب والطقس الحار أيضًا".

وتابع: "الأمور ستختلف في لقاء العودة بالقاهرة، حيث سيواجه الزمالك فريق أوتوهو فقط، بجانب الدعم الجماهيري الذي سيحصل عليه الأبيض في اللقاء، لا يمكن الحديث عن أي ضغوطات، فالأبيض يعد من الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية".

واختتم جمال تصريحاته: "يجب أن أشكر نادي أوتوهو على حسن الاستضافة، المباراة كانت صعبة على الفريقين، خاصة أن المنافس وصل إلى هذا الدور عن جدارة، وأعد جماهير الزمالك بتقديم أفضل ما لدى الفريق في مباراة الإياب".

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو المقبلة

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، سيلاقي نظيره أوتوهو الكونغولي يوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري، على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

