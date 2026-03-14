أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع أوتوهو في الكونفدرالية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره أوتوهو الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 11 نقطة، جمعهم من 6 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره أوتوهو الكونغولي يوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره أوتوهو الكونغولي، يوم الجمعة المقبل على ستاد "القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحال تمكن الزمالك من تخطي عقبة أوتوهو الكونغولي في هذا الدور، سيلتقي في نصف نهائي البطولة مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويذكر أن المصري البورسعيدي، سيلاقي نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السويس".

والجدير بالذكر، أن فريق نهضة بركان المغربي، يعد هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025.

