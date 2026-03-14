مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 1
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

جميع المباريات

"بعد التعادل مع أوتوهو".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

05:20 م 14/03/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (11) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (10) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (6) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (8) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره أوتوهو الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بينهما في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 11 نقطة، جمعهم من 6 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره أوتوهو الكونغولي يوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره أوتوهو الكونغولي، يوم الجمعة المقبل على ستاد "القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحال تمكن الزمالك من تخطي عقبة أوتوهو الكونغولي في هذا الدور، سيلتقي في نصف نهائي البطولة مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويذكر أن المصري البورسعيدي، سيلاقي نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السويس".

والجدير بالذكر، أن فريق نهضة بركان المغربي، يعد هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025.

أقرأ أيضًا:

"ديربي أفريقي".. ياس توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

أرني سلوت يرد على أنباء إقالته من ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
"بيبو يتذيل القائمة".. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على Watch It
دراما و تليفزيون

"بيبو يتذيل القائمة".. ترتيب المسلسلات الأعلى مشاهدة على Watch It

رمضان 2026.. وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل أوقات ليلة القدر وأفضل الأدعية
جنة الصائم

رمضان 2026.. وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل أوقات ليلة القدر وأفضل الأدعية
قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً سياسياً
شئون عربية و دولية

قرقاش: استهداف إيران لدول الخليج يكشف عجزاً عسكرياً وإفلاساً سياسياً
ترامب يعلق على استهداف الطائرات الأمريكية في السعودية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على استهداف الطائرات الأمريكية في السعودية.. ماذا قال؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص