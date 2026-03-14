مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 1
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

إعلان

"ديربي أفريقي".. ياس توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

04:37 م 14/03/2026
  ياس توروب (1)
  • عرض 4 صورة
    ياس توروب
  • عرض 4 صورة
    ياس توروب وكامويش (1)
  • عرض 4 صورة
    ياس توروب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث المدرب الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المنتظرة أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي غدا الأحد 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات ياس توروب مدرب الأهلي

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الأهلي أمام الترجي تعد ديربي قاري كبير يتمتع بتاريخ مميز، استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة، الجميع داخل الفريق يدركون أهمية اللقاء".

وأضاف: "الأهلي يلعب دائما في مختلف البطولات من أجل تحقيق الفوز، ونعمل على تحويل الضغوطات التي يتعرض لها الفريق إلى دوافع إيجابية، لمنح اللاعبين تركيز وحماس قوي داخل الملعب".

وتابع: "الأهلي لديه الكثير من اللاعبين المميزين وأصحاب القدرات العالية في مختلف المراكز، هذا أمر جيد بالنسبة لي ويمنحني الكثير من الاختيارات سواء الهجومية أو الدفاعية، بما في ذلك مركز حراسة المرمى".

واختتم توروب تصريحاته: "الأهلي لديه الكثير من اللاعبين أصحاب القدرات والخبرات الكبيرة، التي يمكنهم حسم المباريات الكبيرة لصالحهم مثل مباراة الغد أمام الترجي".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة نظيره الترجي التونسي، في مباراة العودة بين الفريقين، يوم 21 مارس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ياس توروب الأهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

ترامب يعلق على استهداف الطائرات الأمريكية في السعودية.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

أخبار مصر

رمضان ستايل

دراما و تليفزيون

زووم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص