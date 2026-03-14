الأهلي ينفرد بالصدارة بعد فوزه على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

من بينها الصيام.. 3 تحديات تواجه الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي

تحدث المدرب الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المنتظرة أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي غدا الأحد 15 مارس الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات ياس توروب مدرب الأهلي

وقال توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الأهلي أمام الترجي تعد ديربي قاري كبير يتمتع بتاريخ مميز، استعدينا بشكل جيد لهذه المباراة، الجميع داخل الفريق يدركون أهمية اللقاء".

وأضاف: "الأهلي يلعب دائما في مختلف البطولات من أجل تحقيق الفوز، ونعمل على تحويل الضغوطات التي يتعرض لها الفريق إلى دوافع إيجابية، لمنح اللاعبين تركيز وحماس قوي داخل الملعب".

وتابع: "الأهلي لديه الكثير من اللاعبين المميزين وأصحاب القدرات العالية في مختلف المراكز، هذا أمر جيد بالنسبة لي ويمنحني الكثير من الاختيارات سواء الهجومية أو الدفاعية، بما في ذلك مركز حراسة المرمى".

واختتم توروب تصريحاته: "الأهلي لديه الكثير من اللاعبين أصحاب القدرات والخبرات الكبيرة، التي يمكنهم حسم المباريات الكبيرة لصالحهم مثل مباراة الغد أمام الترجي".

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة نظيره الترجي التونسي، في مباراة العودة بين الفريقين، يوم 21 مارس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

أقرأ أيضًا:

أرني سلوت يرد على أنباء إقالته من ليفربول

تعاطف مع إيران.. القبض على لاعب منتخب البحرين