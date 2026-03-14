الأهلي ينفرد بالصدارة بعد فوزه على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

تأهل فريق طلائع الجيش إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه الصعب على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة ضمن مواجهات دور ربع النهائي.

نتيجة سيراميكا وطلائع الجيش

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي 0-0، ولجأت المباراة إلى الأشواط الإضافية التي لم تشهد أي أهداف أيضًا، ليتم حسم اللقاء عبر ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلاقي طلائع الجيش نظيره زد الذي حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على حرس الحدود بركلات الترجيح أيضا.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت

وعلى الجانب الأخر صعد فريق إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على المصرية للاتصالات، ويتبقى مباراة واحدة في ربع النهائي بين بيراميدز وبتروجيت والتي تقام يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس.