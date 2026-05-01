ترامب: إيران مستميتة من أجل التوصل إلى اتفاق معنا

كتب : وكالات

12:24 ص 01/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "مستميتة من أجل التوصل إلى اتفاق معنا"، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح لها بالحصول على سلاح نووي.

ترامب: ما يجري ضد إيران ليس حربا بل عملية عسكرية

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه لا يعتبر ما يجري ضد إيران حربا بل عملية عسكرية، مشيرًا إلى أنها "كان ينبغي أن تُشن منذ وقت طويل".

ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار بسبب الحصار البحري

وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى "أن الاقتصاد الإيراني ينهار لان الحصار البحري مفروض بقوة هائلة".

وأشار ترامب إلى أن إيران لا تجني أي عائدات من النفط نتيجة هذا الوضع، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل قريب.

وأوضح ترامب أن "لا أحد يعلم فحوى المحادثات مع إيران إلا هو وعدد قليل جدًا من الأشخاص"، مشيرًا إلى استمرار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

ترامب لا يمانع مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه لا يمانع مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم، معربًا عن عدم قلقه من ذلك.

ترامب: هناك احتمالات لخفض القوات الأمريكية في إيطاليا وإسبانيا

وأضاف ترامب أن هناك احتمالات لمراجعة خفض القوات الأمريكية في إيطاليا وإسبانيا، منتقدًا مواقف البلدين، قائلا: "إن إيطاليا لم تقدم المساعدة بشأن إيران وإسبانيا كانت سيئة جدًا".

ترامب: أمريكا سحقت إيران واقتصادها يمر بكارثة

وشدد ترامب على أن "الجميع متفقون تقريبًا" على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفًا "أن أمريكا سحقت إيران واقتصادها يمر بكارثة.

وأشار إلى أنه منخرط في مفاوضات لإبرام اتفاق مع إيران، في وقت يواصل فيه الديمقراطيون طرح مشاريع قرارات تدعو إلى وقف الحرب.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
هل تعديلات قانون الأحوال الشخصية مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وكيل تشريعية
هل تعديلات قانون الأحوال الشخصية مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وكيل تشريعية
"بجوار الأهرامات".. زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها صوراً جديدة
"بجوار الأهرامات".. زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها صوراً جديدة
هل الشعير أفضل من القمح؟ د. مجدي نزيه يكشف مفاجأة
هل الشعير أفضل من القمح؟ د. مجدي نزيه يكشف مفاجأة
نشرة التوك شو| تطور مفاجئ في قضية ضياء العوضي.. ومنحة للعمالة غير المنتظمة
نشرة التوك شو| تطور مفاجئ في قضية ضياء العوضي.. ومنحة للعمالة غير المنتظمة

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)