قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "مستميتة من أجل التوصل إلى اتفاق معنا"، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح لها بالحصول على سلاح نووي.

ترامب: ما يجري ضد إيران ليس حربا بل عملية عسكرية

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه لا يعتبر ما يجري ضد إيران حربا بل عملية عسكرية، مشيرًا إلى أنها "كان ينبغي أن تُشن منذ وقت طويل".

ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار بسبب الحصار البحري

وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى "أن الاقتصاد الإيراني ينهار لان الحصار البحري مفروض بقوة هائلة".

وأشار ترامب إلى أن إيران لا تجني أي عائدات من النفط نتيجة هذا الوضع، معربًا عن أمله في التوصل إلى حل قريب.

وأوضح ترامب أن "لا أحد يعلم فحوى المحادثات مع إيران إلا هو وعدد قليل جدًا من الأشخاص"، مشيرًا إلى استمرار مفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

ترامب لا يمانع مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه لا يمانع مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم، معربًا عن عدم قلقه من ذلك.

ترامب: هناك احتمالات لخفض القوات الأمريكية في إيطاليا وإسبانيا

وأضاف ترامب أن هناك احتمالات لمراجعة خفض القوات الأمريكية في إيطاليا وإسبانيا، منتقدًا مواقف البلدين، قائلا: "إن إيطاليا لم تقدم المساعدة بشأن إيران وإسبانيا كانت سيئة جدًا".

ترامب: أمريكا سحقت إيران واقتصادها يمر بكارثة

وشدد ترامب على أن "الجميع متفقون تقريبًا" على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفًا "أن أمريكا سحقت إيران واقتصادها يمر بكارثة.

وأشار إلى أنه منخرط في مفاوضات لإبرام اتفاق مع إيران، في وقت يواصل فيه الديمقراطيون طرح مشاريع قرارات تدعو إلى وقف الحرب.