دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

3 0
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

22 26
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

0 0
21:30

طلائع الجيش

الأهلي ينفرد بالصدارة بعد فوزه على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

كتب : محمد عبد السلام

11:01 م 13/03/2026
    مباراة الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد
    مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على غريمه الزمالك بنتيجة 26-23، في قمة الجولة السابعة من المرحلة النهائية لدوري المحترفين لكرة اليد لموسم 2025-2026.

فوز الأهلي على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط منافسة قوية بين الفريقين.

ودخل الأهلي اللقاء بقوة، حيث تقدم سريعًا بنتيجة 4-0، قبل أن يسجل الزمالك أول أهدافه في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، نجح الزمالك في تقليص الفارق لتصبح النتيجة 10-7 قبل خمس دقائق من صافرة النهاية، إلا أن الأهلي أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 11-8.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه ونجح في توسيع الفارق إلى خمسة أهداف، قبل أن يحسم المواجهة في النهاية لصالحه بنتيجة 26-23.

ترتيب الأهلي والزمالك بعد المباراة

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 23.5 نقطة.

فوز الأهلي على الزمالك كرة اليد نتيجة مباراة الأهلي والزمالك كرة اليد دوري المحترفين لكرة اليد 2026

