أول ظهور للمستشار محمود فوزي بعد مغادرته الحكومة.. يحضر حفل الجبهة الوطنية

كتب : عمرو صالح

10:38 م 11/03/2026
تصوير - هاني رجب:

شهد حفل حزب الجبهة الوطنية، الذي أُقيم مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، حضور عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال السياسة.

وكان من أبرز الحاضرين المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية والتواصل السياسي السابق، في أول ظهور له منذ مغادرته الوزارة.

وتولى المستشار محمود فوزي منصب وزير الدولة للشؤون النيابية والتواصل السياسي في الفترة من يوليو 2024 حتى فبراير 2026.

وحرص عدد من قيادات الحزب على الترحيب بالمستشار محمود فوزي، على رأسهم المهندس عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية.

المستشار محمود فوزي حزب الجبهة الوطنية مجلس الوزراء

