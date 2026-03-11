مدبولي: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد أمن الطاقة وسلاسل الإمداد عالميًّا

تصوير - هاني رجب:

شهد حفل حزب الجبهة الوطنية، الذي أُقيم مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، حضور عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال السياسة.

وكان من أبرز الحاضرين المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية والتواصل السياسي السابق، في أول ظهور له منذ مغادرته الوزارة.

وتولى المستشار محمود فوزي منصب وزير الدولة للشؤون النيابية والتواصل السياسي في الفترة من يوليو 2024 حتى فبراير 2026.

وحرص عدد من قيادات الحزب على الترحيب بالمستشار محمود فوزي، على رأسهم المهندس عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية.