"مضيعناش وقت واحنا كسبانين".. حارس طلائع الجيش يتحدث عن الفوز على الأهلي

كتب : محمد خيري

12:48 م 10/03/2026
أعرب عماد السيد، حارس مرمى طلائع الجيش، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي المصري بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام مواجهات الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال عماد السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد أضا في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الفوز جاء نتيجة مجهود كبير من جميع لاعبي الفريق، مؤكدًا أن التوفيق كان حليفهم خلال اللقاء.

لم نلجأ لإهدار الوقت أمام الأهلي

وأوضح حارس طلائع الجيش أن الجهاز الفني للفريق استعد جيدًا للمباراة ودرس نقاط قوة وضعف الأهلي قبل المواجهة، مشيرًا إلى أن تعليمات المدرب للاعبين كانت تعتمد على المبادرة الهجومية وعدم الاكتفاء برد الفعل داخل الملعب.

وأضاف أن الفريق لم يلجأ لإهدار الوقت رغم التقدم في النتيجة، بل حاول تعزيز التفوق عبر شن هجمات إضافية خلال اللقاء.

وتطرق عماد السيد للحديث عن تجربته السابقة مع الزمالك، مؤكدًا أنه لم يلقِ اللوم يومًا على الظروف، وأنه دائمًا ما يراجع نفسه بحثًا عن التطور، مشيرًا إلى أن الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق كان لها تأثير في تأخر مسيرته بعض الشيء.

