شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في السحور السنوي الذي ينظمه الاتحاد المصري للغرف السياحية بمناسبة شهر رمضان المبارك، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وحسن رداد، وزير العمل، والنائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، وقيادات وزارة السياحة والآثار، ورؤساء وعدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الإعلاميين، وعدد من الكتاب والصحفيين، وكان في استقبالهم حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.

وخلال كلمته، أعرب شريف فتحي، عن خالص تهانيه للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربًا عن سعادته بلقائهم في هذا السحور الرمضاني الذي يجمع العاملين بصناعة السياحة في مصر، وبما يعكس روح الأسرة الواحدة والحرص المشترك من أجل تنمية هذه الصناعة.

وأشار الوزير، إلى أن ما تشهده مصر من استقرار وأمن وأمان يأتي نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وحكمة إدارتها للعديد من التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، ويعزز من ثقة الأسواق السياحية المختلفة في مصر.

كما تقدم شريف فتحي، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم والمستمر لقطاع السياحة، وكذلك لدولة رئيس مجلس الوزراء، ولكافة زملائه في الحكومة على ما يبذلونه من جهود وتعاون وتنسيق مستمر لدعم هذه الصناعة الحيوية.

وأكد الوزير أن قطاع السياحة في مصر يقوم في الأساس على القطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الوزارة الدائم على تعزيز العمل المشترك والحوار المفتوح مع شركائها في القطاع السياحي، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل معًا على تطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.

وأضاف أن هناك حوارًا وتواصلًا مستمرًا مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة وكافة شركاء المهنة المحليين والدوليين، لافتًا إلى أن تطوير صناعة السياحة يتطلب تكاتف الجميع بما يسهم في تحقيق المستهدفات من هذه الصناعة.

وأوضح الوزير أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر حتى الآن إيجابية، حيث تشهد نسبة نمو مقارنة بالعام الماضي، رغم وجود بعض التباطؤ النسبي في معدلات الحجوزات السياحية على مصر خلال شهر أبريل، وهو ما يرجع إلى الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر دولة مستقرة وآمنة وبعيدة جغرافيًا عن الأحداث في المنطقة، وأن الجهود ترتكز على توجيه كافة الأنشطة التسويقية بالشكل الأمثل، والعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية والقطاع الخاص للحفاظ على استمرار النمو في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشار إلى حرص الوزارة أيضًا على التواصل المستمر مع شركائها في الخارج، والعمل على تطوير الأساليب الترويجية والتسويقية للمقصد السياحي المصري، بما في ذلك التعرف على أنماط وتوقيتات الحجز اللحظي (Last Minute) في الأسواق السياحية المختلفة، بما يساعد على الحفاظ على معدلات النمو في الحركة السياحية.

وأضاف أن من أهم مقومات قوة المقصد السياحي المصري ما يتمتع به من تنوع سياحي فريد، وهو ما يتيح فرصًا كبيرة للتوسع في جذب شرائح وأسواق سياحية مختلفة، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل اهتمامًا من بعض الأسواق السياحية بالتوجه لزيارة مقاصد جديدة داخل مصر، وهو ما يعكس إدراك هذه الأسواق لتنوع المنتج السياحي المصري وما يقدمه من تجارب سياحية متعددة.

وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات وأنماط السياحة المختلفة، ومن بينها السياحة البيئية وسياحة المؤتمرات وغيرها من الأنماط الواعدة، مثمنًا أهمية تنويع أساليب التسويق للتعريف بهذه المقومات وجذب المزيد من الحركة السياحية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بالتوازي على تعزيز وزيادة الطاقة الفندقية في المقاصد السياحية المختلفة، بما يتواكب مع الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وفي كلمته، توجه السيد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالقطاع السياحي المصري على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على مكانة مصر السياحية وتعزيز تنافسية المقصد المصري في مختلف الأسواق.

وأشار إلى التطورات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن السياحة في جوهرها رسالة سلام وتواصل بين الشعوب، وأن مصر ستظل واحة للأمن والأمان في المنطقة، وهو ما يعزز ثقة السائحين في المقصد المصري ويؤكد مكانته كوجهة سياحية مستقرة وآمنة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما حققته مصر من مكانة سياسية متميزة على الساحة الدولية، وعلى ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار ينعكس بشكل مباشر على دعم صناعة السياحة، معربًا أيضًا عن تقديره للحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لدعمها الكبير لقطاع السياحة وحرصها على العمل على حل التحديات التي تواجه هذه الصناعة، ومثمنًا الدور الذي يقوم به وزير السياحة والآثار وحرصه الدائم على الاستماع إلى ممثلي القطاع السياحي والعمل على نقل صوتهم ومطالبهم إلى مختلف جهات الدولة، بما يسهم في دعم هذه الصناعة الحيوية.

