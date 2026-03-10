إعلان

مدبولي: برميل البترول قفز من 69 إلى 120 دولارًا بسبب الحرب

كتب : محمد نصار

02:07 م 10/03/2026

مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن سعر برميل البترول خلال المؤتمر الصحفي السابق قفز إلى 84 دولارًا، وبعد ذلك بيومين وصل إلى 93 دولارًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء المالية والبترول والدولة للإعلام والتموين.

وأضاف مدبولي: "رصدنا سعرًا يصل إلى 120 دولارًا قبل أن ينخفض، ووصل السعر قبل دخولي إلى حضراتكم اليوم إلى 92 دولارًا، بينما كان السعر قبل الحرب 69 دولارًا."
