وفاة والدة نجم المنصورة ومنتخب مصر السابق
كتب : نهي خورشيد
أيمن محب لاعب مصر
توفيت اليوم الأربعاء، والدة أيمن محب لاعب نادي المنصورة ومنتخب مصر الأسبق عن عمر يناهز 79 عاماً.
ونشر نادي المنصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني والإدارة التنفيذية بالنادي ، وجميع قطاعات يتقدم مجلس النادي، بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفورة لها بإذن الله والدة الكابتن / أيمن محب لاعب نادي المنصورة ومنتخب مصر الأسبق التي وافتها المنية اليوم".
وأضاف النادي:"سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".