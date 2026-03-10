قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستواجه ضربات عسكرية أمريكية أقوى بكثير إذا أغلقت مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، مشددًا في الوقت نفسه على أنه يدعو ألا يحدث ذلك.

ونشر ترامب تصريحاته على منصته تروث سوشيال، قائلاً: "إذا قامت إيران بأي شيء يوقف تدفق النفط في مضيق هرمز، فسيتم ضربها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أقوى عشرين مرة مما تعرضت له حتى الآن".

وأضاف: "سنستهدف أيضًا أهدافًا سهلة التدمير تجعل من المستحيل عمليًا إعادة بناء إيران كدولة مرة أخرى — الموت والنار والغضب سيحل عليهم — لكن آمل وأدعو ألا يحدث ذلك!".

وتابع ترامب: "هذه هدية من الولايات المتحدة الأمريكية للصين ولكل تلك الدول التي تستخدم مضيق هرمز بكثافة"، مضيفًا أنه يأمل أن تُقدّر هذه الإشارة بشكل كبير.