استدعاء دولي للاعب بيراميدز بعد الفوز على البنك الأهلي

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يفيد باستدعاء لاعب الوسط حامد حمدان للانضمام إلى معسكر منتخب فلسطين لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي المقررة في شهر مارس الجاري.

وجاء استدعاء اللاعب عقب تألقه مع بيراميدز في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي، حيث سجل هدف الفوز الذي منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، ليصل إلى النقطة 43 ويتساوى مع الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

حمدان يشارك مع منتخب فلسطين بطولة المغرب

وأوضح خطاب الاتحاد الفلسطيني أن حمدان سينضم إلى معسكر "الفدائي" استعدادًا للمشاركة في منافسات النسخة السادسة من بطولة المغرب عاصمة كرة القدم الأفريقية 2026، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس الجاري.