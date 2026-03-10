مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
19:45

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

استدعاء دولي للاعب بيراميدز بعد الفوز على البنك الأهلي

كتب : محمد خيري

12:30 م 10/03/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (2)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (1)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (7)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (8)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (4)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (6)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (3)
  • عرض 11 صورة
    حامد حمدان (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يفيد باستدعاء لاعب الوسط حامد حمدان للانضمام إلى معسكر منتخب فلسطين لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي المقررة في شهر مارس الجاري.

وجاء استدعاء اللاعب عقب تألقه مع بيراميدز في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي، حيث سجل هدف الفوز الذي منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، ليصل إلى النقطة 43 ويتساوى مع الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

حمدان يشارك مع منتخب فلسطين بطولة المغرب

وأوضح خطاب الاتحاد الفلسطيني أن حمدان سينضم إلى معسكر "الفدائي" استعدادًا للمشاركة في منافسات النسخة السادسة من بطولة المغرب عاصمة كرة القدم الأفريقية 2026، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز حامد حمدان منتخب فلسطين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟