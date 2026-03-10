مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المصري

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"خرجنا بفعل فاعل".. الزمالك يطالب العدالة ويشكو ما يتعرض له بيزيرا

كتب : محمد خيري

10:58 ص 10/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (4)
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (3)
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (2)
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا (5)
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 9 صورة
    خوان بيزيرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن استيائه الشديد مما وصفه بتعرض لاعب الفريق خوان بيزيرا لتدخلات عنيفة ومتكررة خلال مباريات الفريق الأخيرة، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية اللاعب داخل الملعب.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات تلفزيونية، إن اللاعب تعرض لعدة تدخلات قوية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأمر يستدعي تدخلًا واضحًا من الجهات المعنية لضمان سلامة اللاعبين.

خوان بيزيرا يتعرض للعنف

وأوضح أن بيزيرا تعرض لعنف متعمد في أغلب مباريات الفريق، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال مواجهتي زد إف سي والاتحاد السكندري في الدوري يستوجب مساءلة الحكام بسبب التهاون في اتخاذ قرارات رادعة ضد اللاعبين الذين تعمدوا إيذاءه.

واختتم مدير الكرة بالزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لا يطالب سوى بتطبيق العدالة داخل الملعب وتوفير الحماية الكاملة للاعبيه، خاصة بعد خروج الفريق من بطولة كأس مصر في ظروف وصفها بأنها جاءت بفعل فاعل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا الزمالك عبد الناصر محمد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة
رمضان ستايل

في رمضان.. 6 طرق فعالة للحفاظ على صحة المرارة
الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو للتغلب على أزمة نقص الأكسجين
رياضة محلية

الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكونغو للتغلب على أزمة نقص الأكسجين
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟