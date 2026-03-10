"خرجنا بفعل فاعل".. الزمالك يطالب العدالة ويشكو ما يتعرض له بيزيرا

أول تعليق من ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من طلائع الجيش

"بعد الهزيمة من الجيش".. اجتماع مرتقب بين الخطيب وياس توروب

"فين الشارة".. هجوم قوي من جماهير الأهلي على محمد الشناوي بعد الهزيمة أمام

أعرب عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن استيائه الشديد مما وصفه بتعرض لاعب الفريق خوان بيزيرا لتدخلات عنيفة ومتكررة خلال مباريات الفريق الأخيرة، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية اللاعب داخل الملعب.

وقال عبد الناصر محمد، في تصريحات تلفزيونية، إن اللاعب تعرض لعدة تدخلات قوية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الأمر يستدعي تدخلًا واضحًا من الجهات المعنية لضمان سلامة اللاعبين.

خوان بيزيرا يتعرض للعنف

وأوضح أن بيزيرا تعرض لعنف متعمد في أغلب مباريات الفريق، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال مواجهتي زد إف سي والاتحاد السكندري في الدوري يستوجب مساءلة الحكام بسبب التهاون في اتخاذ قرارات رادعة ضد اللاعبين الذين تعمدوا إيذاءه.

واختتم مدير الكرة بالزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن النادي لا يطالب سوى بتطبيق العدالة داخل الملعب وتوفير الحماية الكاملة للاعبيه، خاصة بعد خروج الفريق من بطولة كأس مصر في ظروف وصفها بأنها جاءت بفعل فاعل.