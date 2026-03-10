عكس رئيس النادي.. مدرب إنبي يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة الزمالك

أطلق أحمد فتحي، المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي إنبي، تصريحات قوية قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك، مؤكدًا أن فريقه سيدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز رغم الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس النادي مؤخرًا.

ويستضيف إنبي نظيره الزمالك في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات أحمد فتحي

وقال فتحي، في تصريحات لقناة أون سبورت، إن تصريحات رئيس النادي أيمن الشريعي يجب ألا تُفهم بشكل خاطئ، موضحًا أن فلسفة الإدارة تركز على الاستثمار في اللاعبين وتسويقهم، وهو ما ينعكس على طريقة إدارة النادي.

وأضاف المدرب المساعد أنه تعلم خلال حصوله على الرخصة التدريبية "بي" من الاتحاد الآسيوي والرخصة "سي" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أهمية فهم طموحات الأندية وميزانياتها قبل العمل داخلها.

وشدد فتحي على أن طموحه كمدرب لا يختلف عما كان عليه عندما كان لاعبًا، مؤكدًا أن هدفه الدائم هو تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات، لافتًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر جيدة لكنها تحتاج إلى مزيد من الخبرة.

وعن مواجهة الزمالك، أوضح أن صعوبة المباراة تكمن في تصدر الفريق الأبيض جدول الترتيب، مشيرًا إلى أن إنبي يسعى لدخول دائرة المنافسة على لقب الدوري، بعدما أهدر عدة نقاط كان من الممكن أن تسهل موقفه في جدول المسابقة.

كما أكد أن الجهاز الفني يرفض فكرة عدم اللعب على الفوز، موضحًا أن الفريق يغضب من التعادل أو الخسارة، وأنه في حال التأهل لمرحلة التتويج سيعمل على تحقيق مركز متقدم والمنافسة على بطاقة مؤهلة للبطولات الأفريقية.

أزمة موعد المباراة

وتطرق فتحي إلى أزمة موعد المباراة، موضحًا أن فريقه خاض مواجهة أمام كهرباء الإسماعيلية قبل يومين فقط وعاد من رحلة سفر، ما يتطلب منح اللاعبين ثلاثة أيام على الأقل للاستشفاء قبل مواجهة الزمالك.

وكان رئيس إنبي، أيمن الشريعي، قد أثار جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التلفزيونية التي أكد خلالها أن هدف ناديه هذا الموسم ليس التأهل إلى مرحلة المنافسة على لقب الدوري، وإنما الاستمرار ضمن الأندية التي تسعى لتفادي الهبوط، وهو ما دفع البعض للتشكيك في جدية الفريق قبل مواجهة الزمالك.