لحظة بلحظة.. الزمالك 0 ضد بيراميدز 0.. ضغط مبكر للسماوي

كتب : يوسف محمد

09:14 م 01/03/2026 تعديل في 09:53 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء تشكيل الزمالك للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمود بنتايك، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة، محمد السيد وأحمد فتوح

خط الهجوم : ناصر منسي، خوان بيزيرا وعبد الله السعيد

وفي المقابل يدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي وكريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي، مهند لاشين ووليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي، محمود زلاكة وأحمد عاطف قطة

أبرز أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب بيراميدز تصطدم بالقائم الأيمن لبيراميدز

الدقيقة 3: تسديدة قوية من محمود زلاكا لاعب بيراميدز ولكنها تمر أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 4: تسديدة قوية من وليد الكارتي لاعب بيراميدز ولكن محمد صبحي يتصدى

الدقيقة 10: تسديدة قوية من أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز لكن كرته تمر بجوار القائم

الدقيقة 15: توقف المباراة لعلاج كريم حافظ لاعب بيراميدز

الدقيقة 18: فرصة الأول تضيع من الزمالك بعد انفراد تام لخوان بيزيرا ولكنه يسددها سهلة في يد أحمد الشناوي حارس بيراميدز

