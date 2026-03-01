إيقاف وليد سليمان.. عقوبات قوية من لجنة المسابقات بعد مباراة الأهلي وزد

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منذ قليل، إلى ستاد "الدفاع الجوي"، استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز "دوري نايل".

ويحل الزمالك اليوم الأحد 1 مارس ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على ستاد "الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري.

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة بمختلف المسابقات.

وفي المقابل، يدخل نادي بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 37 نقطة من 17 مباراة بالدوري أيضًا.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين الزمالك وبيراميدز في الدوري

وكان فريق بيراميدز حسم نتيجة آخر مباراة جمعت بينه وبين الزمالك، لصالحه بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري الثاني من الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025.

