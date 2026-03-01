مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 1
21:30

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
21:30

الزمالك

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 0
21:30

بتروجت

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 1
21:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

10 صور من وصول لاعبي بيراميدز إلى ستاد الدفاع الجوي لمواجهة الزمالك

كتب : يوسف محمد

08:39 م 01/03/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (1)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (4)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (3)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (2)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (6)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (7)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (5)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (9)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (8)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (10)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (12)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (11)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (13)
  • عرض 15 صورة
    وصول لاعبي بيراميدز ستاد الدفاع الجوي (14)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منذ قليل، إلى ستاد "الدفاع الجوي"، استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز "دوري نايل".

ويحل الزمالك اليوم الأحد 1 مارس ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على ستاد "الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري.

ترتيب بيراميدز والزمالك في الدوري

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة بمختلف المسابقات.

وفي المقابل، يدخل نادي بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 37 نقطة من 17 مباراة بالدوري أيضًا.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين الزمالك وبيراميدز في الدوري

وكان فريق بيراميدز حسم نتيجة آخر مباراة جمعت بينه وبين الزمالك، لصالحه بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري الثاني من الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025.

أقرأ أيضًا:

بيراميدز يكشف تشكيله أمام الزمالك في قمة الجولة 20

"لمواجهة الترجي".. مصدر يكشف موعد سفر بعثة النادي الأهلي لتونس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز الدوري المصري نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"العرب أيتام".. مصطفى الفقي يكشف أسرار مبارك وترامب وضرب إيران وخيانة سد
مصراوى TV

"العرب أيتام".. مصطفى الفقي يكشف أسرار مبارك وترامب وضرب إيران وخيانة سد
صواريخ إيران الأعنف في إسرائيل.. لماذا استُهدفت بيت شيمش؟
شئون عربية و دولية

صواريخ إيران الأعنف في إسرائيل.. لماذا استُهدفت بيت شيمش؟
ترامب يعلن تدمير 9 سفن بحرية إيرانية ومطاردة البقية
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن تدمير 9 سفن بحرية إيرانية ومطاردة البقية
مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع
حوادث وقضايا

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع
الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار