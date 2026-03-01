مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

0 0
21:30

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

74 71
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

بيراميدز يكشف تشكيله أمام الزمالك في قمة الجولة 20

كتب : نهي خورشيد

08:32 م 01/03/2026

بيراميدز وسيراميكا (7)

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

التشكيل الأساسي لبيراميدز

اعتمد يورتشيتش على أحمد الشناوي لحراسة المرمى، فيما ضم خط الدفاع الرباعي: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، وكريم حافظ.

وفي منطقة الوسط، دفع المدير الفني بخماسي مكون من: مصطفى فتحي، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، وأحمد عاطف "قطة"، على أن يقود الهجوم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.

وضمت قائمة البدلاء كلاً من: محمود جاد، أسامة جلال، حامد حمدان، يوسف أوباما، إيفرتون داسيلفا، ناصر ماهر، مصطفى زيكو، عودة فاخوري، ومروان حمدي.

الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

"العرب أيتام".. مصطفى الفقي يكشف أسرار مبارك وترامب وضرب إيران وخيانة سد
"العرب أيتام".. مصطفى الفقي يكشف أسرار مبارك وترامب وضرب إيران وخيانة سد
"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
ترامب يعلن تدمير 9 سفن بحرية إيرانية ومطاردة البقية
ترامب يعلن تدمير 9 سفن بحرية إيرانية ومطاردة البقية
سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
سيناتور أمريكي مكذبا ترامب: إيران لم تكن قريبة من الحصول على سلاح نووي
هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار