أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

التشكيل الأساسي لبيراميدز

اعتمد يورتشيتش على أحمد الشناوي لحراسة المرمى، فيما ضم خط الدفاع الرباعي: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، وكريم حافظ.

وفي منطقة الوسط، دفع المدير الفني بخماسي مكون من: مصطفى فتحي، مهند لاشين، محمود زلاكة، وليد الكرتي، وأحمد عاطف "قطة"، على أن يقود الهجوم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.

وضمت قائمة البدلاء كلاً من: محمود جاد، أسامة جلال، حامد حمدان، يوسف أوباما، إيفرتون داسيلفا، ناصر ماهر، مصطفى زيكو، عودة فاخوري، ومروان حمدي.