استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 1 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري.

ويدخل فريق الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : محمود بنتايك، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة، محمد السيد وأحمد فتوح

خط الهجوم : ناصر منسي، خوان بيزيرا وعبد الله السعيد

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض، في مباراة اليوم كل من: "مهدي سليمان، أحمد خضري، السيد أسامة، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، شيكو بانزا، أحمد شريف، سيف الجزيري وعدي الدباغ".

