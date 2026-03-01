مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 0
21:30

المصري

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

74 71
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

"منسي في الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة بيراميدز بالدوري المصري

كتب : يوسف محمد

08:48 م 01/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك (4)
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك (3)
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك (2)
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الزمالك وزد (3)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الزمالك وزد (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بيراميدز اليوم، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 1 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري.

ويدخل فريق الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى

خط الدفاع : محمود بنتايك، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد شحاتة، محمد السيد وأحمد فتوح

خط الهجوم : ناصر منسي، خوان بيزيرا وعبد الله السعيد

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض، في مباراة اليوم كل من: "مهدي سليمان، أحمد خضري، السيد أسامة، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، شيكو بانزا، أحمد شريف، سيف الجزيري وعدي الدباغ".

أقرأ أيضًا:

10 صور من وصول لاعبي بيراميدز إلى ستاد الدفاع الجوي لمواجهة الزمالك

بيراميدز يكشف تشكيله أمام الزمالك في قمة الجولة 20

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز الدوري المصري نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد
تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج
سفرة رمضان

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج

طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
أخبار المحافظات

طالبة حقوق تستدرج ضحايا بمصيدة "المتعة الحرام" في الفيوم
هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
أخبار مصر

هل نشهد انهيارًا في الكهرباء وسط التوترات الإقليمية؟.. الوزارة تجيب
صواريخ إيران الأعنف في إسرائيل.. لماذا استُهدفت بيت شيمش؟
شئون عربية و دولية

صواريخ إيران الأعنف في إسرائيل.. لماذا استُهدفت بيت شيمش؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار