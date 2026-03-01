مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

"بعد التعادل مع الأهلي".. ميدو يشيد بمستوى نادي زد في بطولة الدوري

كتب : يوسف محمد

04:48 م 01/03/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 13 صورة
    أحمد حسام ميدو مع منتخب مصر 2006 (2)
  • عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (2)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (1)
  • عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (4)
  • عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (5)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (2)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (3)
  • عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (6)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (8)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (6)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي يقدمه نادي زد في الدوري المصري خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنها المنظومة الأنجح في مصر حاليا.

وكان نادي زد نجح في فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمس السبت مع الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

ميدو يشيد بمنظومة نادي زد

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "نادي زد نموذج يحتذى به من قبل كل الأندية المصرية، قطاع ناشئين يعمل بأسس علمية وخبرات أجنبية تعمل معها كوادر مصرية محترفة".

وأضاف: "فريق أول يتواجد في المناطق الأمنة كل موسم ويبيع على الأقل لاعب أو اثنين كل موسم، لتضخيم موارده".

وتابع: "سر نجاح زد هو الرئيس التنفيذي الناجح سيف زاهر، الذي كسب احترام الجميع من خلال تعامله الراقي مع كل عناصر منظومة كرة القدم في مصر وتعامله بتوازن كبير يحفظ حق ناديه دون التطاول على أحد".

واختتم ميدو: "تحية كبيرة إلى محمد شوقي المدير الفني للفريق، اللي مع الوقت هيكون أفضل مدرب مصري".

ترتيب زد في الدوري المصري

ويحتل فريق زد حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

وخاض زد خلال الموسم الحالي 2025-2026 ببطولة الدوري المصري، 19 مباراة نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 6 مباريات، حضر التعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"قبل مباراة الزمالك".. ماذا يفعل بيراميدز بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي؟

"مقاتلين ضد المنطق".. ميدو يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وزد الدوري المصري أحمد حسام ميدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
استقبلوها بالبرسيم.. زفة شعبية لجاموسة مسروقة بعد استعادتها بالبحيرة (فيديو)
أخبار المحافظات

استقبلوها بالبرسيم.. زفة شعبية لجاموسة مسروقة بعد استعادتها بالبحيرة (فيديو)
مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
أخبار مصر

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
وزير الخارجية الإيراني: سيتم اختيار مرشد أعلى جديد خلال "يوم أو يومين"
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني: سيتم اختيار مرشد أعلى جديد خلال "يوم أو يومين"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران