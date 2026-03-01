ماذا لو انسحبت إيران من مجموعة مصر في كأس العالم؟.. تقرير يوضح

أشاد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي يقدمه نادي زد في الدوري المصري خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنها المنظومة الأنجح في مصر حاليا.

وكان نادي زد نجح في فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمس السبت مع الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

ميدو يشيد بمنظومة نادي زد

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "نادي زد نموذج يحتذى به من قبل كل الأندية المصرية، قطاع ناشئين يعمل بأسس علمية وخبرات أجنبية تعمل معها كوادر مصرية محترفة".

وأضاف: "فريق أول يتواجد في المناطق الأمنة كل موسم ويبيع على الأقل لاعب أو اثنين كل موسم، لتضخيم موارده".

وتابع: "سر نجاح زد هو الرئيس التنفيذي الناجح سيف زاهر، الذي كسب احترام الجميع من خلال تعامله الراقي مع كل عناصر منظومة كرة القدم في مصر وتعامله بتوازن كبير يحفظ حق ناديه دون التطاول على أحد".

واختتم ميدو: "تحية كبيرة إلى محمد شوقي المدير الفني للفريق، اللي مع الوقت هيكون أفضل مدرب مصري".

ترتيب زد في الدوري المصري

ويحتل فريق زد حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة.

وخاض زد خلال الموسم الحالي 2025-2026 ببطولة الدوري المصري، 19 مباراة نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 6 مباريات، حضر التعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

