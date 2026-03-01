"دون وضع بند".. تفاصيل رحيل أشرف داري عن الأهلي

توصل نادي كالمار إلى اتفاق مع الأهلي لضم المدافع أشرف داري على سبيل الإعارة، دون وجود بند للشراء النهائي في العقد، وفق ما أفادت به صحيفة إكسبريسن السويدية.

وكان الأهلي قد أزال اسم أشرف داري من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه استمر في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، في انتظار حسم مصيره خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا للصحيفة السويدية، يأتي هذا الاتفاق في إطار رغبة النادي المصري في إعادة ترتيب صفوفه والتخلص من اللاعبين الذين لم يدخلوا خططه الفنية.

وانضم "داري" إلى صفوف النادي الأهلي مطلع موسم 2024 قادمًا من نادي ستاد بريست الفرنسي، وشارك مع الفريق في 26 مباراة دون تسجيل أهداف أو صناعة أي هدف.

ومن المتوقع أن يعلن نادي كالمار السويدي عن التعاقد رسميًا مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.