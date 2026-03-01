مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

"مجانا".. مصدر يكشف تفاصيل انتقال أشرف داري للدوري السويدي

كتب - مراسل مصراوي:

05:23 م 01/03/2026 تعديل في 05:24 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أشرف داري
  • عرض 7 صورة
    أشرف داري ومحمد شريف
  • عرض 7 صورة
    أشرف داري ومحمد شريف
  • عرض 7 صورة
    أشرف داري
  • عرض 7 صورة
    أشرف داري وميسي
  • عرض 7 صورة
    فرصة أشرف داري المهدرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات المدافع المغربي أشرف داري، على اعتاب الرحيل عن النادي الأهلي، متجها إلى فريق كالمار السويدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان النادي الأهلي رفع اسم المدافع المغربي أشرف داري، من قائمة الفريق التي ستستكمل الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تفاصيل رحيل أشرف داري عن الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم الاتفاق بين النادي الأهلي وكالمار السويدي، على انتقال أشرف داري للفريق السويدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "داري سينتقل إلى كالمار السويدي، دون حصول الأهلي على أي مقابل مادي".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة، بشكل رسمي عن انتقال أشرف داري للفريق السويدي".

أرقام أشرف داري مع الأهلي

وكان الأهلي تعاقد مع صاحب الـ26 عاما في أغسطس من عام 2024، قادما من فريق ستاد بريست الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات.

ولم يقدم داري المستوى المطلوب مع المارد الأحمر منذ الانضمام للفريق، حيث اكتفى بالمشاركة في 26 مباراة فقط مع الأهلي، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف خلالهم.

وفي سياق متصل، كان الأهلي تعادل أمس مع فريق زد، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز بثلاثية على الأولمبي الباجي بالدوري

"بعد التعادل مع الأهلي".. ميدو يشيد بمستوى نادي زد في بطولة الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي أشرف داري الأهلي وزد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
حوادث وقضايا

زعموا سرقة فرع زينة رمضان.. ضبط 3 متهمين لتقييد طفلين بعمود إنارة بالشرقية
مأمورية نص الليل.. نهاية "بلطجي السيدة زينب" في كمين المباحث : شوه وجه
حوادث وقضايا

مأمورية نص الليل.. نهاية "بلطجي السيدة زينب" في كمين المباحث : شوه وجه
في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل
اقتصاد

في 32 جامعة.. تعرف على التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة علماء المستقبل

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج
أخبار مصر

رئيس مجلس النواب يدين العدوان الإيراني على دول الخليج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران