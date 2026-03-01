"قبل مباراة الزمالك".. ماذا يفعل بيراميدز بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود

"بعد التعادل مع الأهلي".. ميدو يشيد بمستوى نادي زد في بطولة الدوري

بات المدافع المغربي أشرف داري، على اعتاب الرحيل عن النادي الأهلي، متجها إلى فريق كالمار السويدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان النادي الأهلي رفع اسم المدافع المغربي أشرف داري، من قائمة الفريق التي ستستكمل الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تفاصيل رحيل أشرف داري عن الأهلي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم الاتفاق بين النادي الأهلي وكالمار السويدي، على انتقال أشرف داري للفريق السويدي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأضاف: "داري سينتقل إلى كالمار السويدي، دون حصول الأهلي على أي مقابل مادي".

واختتم المصدر تصريحاته: "سيتم الإعلان خلال الساعات المقبلة، بشكل رسمي عن انتقال أشرف داري للفريق السويدي".

أرقام أشرف داري مع الأهلي

وكان الأهلي تعاقد مع صاحب الـ26 عاما في أغسطس من عام 2024، قادما من فريق ستاد بريست الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات.

ولم يقدم داري المستوى المطلوب مع المارد الأحمر منذ الانضمام للفريق، حيث اكتفى بالمشاركة في 26 مباراة فقط مع الأهلي، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف خلالهم.

وفي سياق متصل، كان الأهلي تعادل أمس مع فريق زد، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز بثلاثية على الأولمبي الباجي بالدوري

"بعد التعادل مع الأهلي".. ميدو يشيد بمستوى نادي زد في بطولة الدوري