ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري، حيث سيلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز اليوم الأحد 1 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

الهدافين التاريخيين لمواجهات الزمالك وبيراميدز

ويحتل النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 4 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، كل من "محمود علاء، مصطفى محمد وإبراهيم عادل، برصيد 3 أهداف لكل منهم".

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا، برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وكان الزمالك نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب زد بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق بيراميدز الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب غزل المحلة.

أقرأ أيضًا:

"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز بثلاثية على الأولمبي الباجي بالدوري