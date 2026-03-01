مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

"نجم أهلاوي في الصدارة".. قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الزمالك وبيراميدز

كتب : يوسف محمد

05:50 م 01/03/2026

الزمالك وبيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن واحدة من أقوى مباريات الدوري المصري، حيث سيلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز اليوم الأحد 1 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري.

الهدافين التاريخيين لمواجهات الزمالك وبيراميدز

ويحتل النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، برصيد 4 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، كل من "محمود علاء، مصطفى محمد وإبراهيم عادل، برصيد 3 أهداف لكل منهم".

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا، برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

وكان الزمالك نجح في تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب زد بهدفين مقابل هدف واحد، فيما حقق بيراميدز الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب غزل المحلة.

أقرأ أيضًا:

"منافس الأهلي".. الترجي التونسي يحقق الفوز بثلاثية على الأولمبي الباجي بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
أخبار وتقارير

بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
أخبار مصر

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
القيادة الوسطى الأمريكية: أبراهام لينكولن لم تصب وتواصل عملياتها
شئون عربية و دولية

القيادة الوسطى الأمريكية: أبراهام لينكولن لم تصب وتواصل عملياتها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران