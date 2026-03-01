"كسبنا نقطة".. نجم الأهلي السابق ينتقد توروب بعد التعادل مع زد

حرص أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على توجيه رسالة دعم وتحفيز إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز، في تمام التاسعة والنصف مساءً على ملعب الدفاع الجوي، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم صدارة جدول الترتيب.

رسالة ميدو للاعبي الزمالك

ونشر ميدو رسالته عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مؤكدًا ثقته في روح اللاعبين القتالية رغم صعوبة المنافسة هذا الموسم.

وكتب: "ممكن تكونوا مش أحسن فريق في الدوري المصري، ولكن أثبتّم للجميع خلال الموسم أنكم لاعيبة مقاتلة تلعب ضد المنطق".

وأضاف مطالبًا اللاعبين بمواصلة الأداء القتالي: "كملوا صورتكم قدام جمهوركم، وقاتلوا على كل كرة من أول ثانية لآخر ثانية، والعبوا بدون ضغوط".

واختتم ميدو رسالته بدعوة اللاعبين للاستمتاع بالمباراة المرتقبة، مؤكدًا أنها مواجهة مفتوحة ستمنح الفرصة لظهور إمكانيات اللاعبين، قائلًا: "العبوا مباراة للتاريخ".