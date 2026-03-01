بمشاركة الاتحاد الإنجليزي.. مصر تستضيف اجتماع مجلس "IFAB"

ماذا لو انسحبت إيران من مجموعة مصر في كأس العالم؟.. تقرير يوضح

تستضيف مصر الاجتماع المقبل لمجلس المجلس الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن وضع وتعديل قوانين لعبة كرة القدم عالميًا، وذلك في خطوة تعكس الحضور المتنامي للكرة المصرية داخل المؤسسات الرياضية الدولية.

وشارك هاني أبو ريدة، أقدم أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في اجتماع مجلس IFAB المنعقد حاليًا في ويلز، والذي يناقش عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير قوانين اللعبة وآليات تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

مشاركة أقدم 4 اتحادات

ويضم مجلس IFAB في عضويته الاتحادات الأربعة المؤسسة لقوانين كرة القدم، وهي اتحادات إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، إلى جانب أربعة ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، من بينهم رئيس فيفا جياني إنفانتينو، إضافة إلى هاني أبو ريدة واثنين من نواب رئيس الاتحاد.

وجاء قرار إسناد استضافة الاجتماع المقبل إلى مصر تقديرًا لدورها البارز داخل منظومة كرة القدم الدولية، ولمكانة أبو ريدة داخل مجلس فيفا، بعدما تنازل الاتحاد الدولي عن دورية الاستضافة لصالح القاهرة، في خطوة تعكس الثقة في القدرات التنظيمية المصرية.