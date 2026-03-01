مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

تشيلسي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
20:00

أنجولا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أوغندا

- -
23:00

مصر

جميع المباريات

إعلان

بمشاركة الاتحاد الإنجليزي.. مصر تستضيف اجتماع مجلس "IFAB"

كتب : محمد خيري

02:36 م 01/03/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    هاني أبو ريدة مع إنفانتينو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستضيف مصر الاجتماع المقبل لمجلس المجلس الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن وضع وتعديل قوانين لعبة كرة القدم عالميًا، وذلك في خطوة تعكس الحضور المتنامي للكرة المصرية داخل المؤسسات الرياضية الدولية.

وشارك هاني أبو ريدة، أقدم أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في اجتماع مجلس IFAB المنعقد حاليًا في ويلز، والذي يناقش عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير قوانين اللعبة وآليات تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

مشاركة أقدم 4 اتحادات

ويضم مجلس IFAB في عضويته الاتحادات الأربعة المؤسسة لقوانين كرة القدم، وهي اتحادات إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، إلى جانب أربعة ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، من بينهم رئيس فيفا جياني إنفانتينو، إضافة إلى هاني أبو ريدة واثنين من نواب رئيس الاتحاد.

وجاء قرار إسناد استضافة الاجتماع المقبل إلى مصر تقديرًا لدورها البارز داخل منظومة كرة القدم الدولية، ولمكانة أبو ريدة داخل مجلس فيفا، بعدما تنازل الاتحاد الدولي عن دورية الاستضافة لصالح القاهرة، في خطوة تعكس الثقة في القدرات التنظيمية المصرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجلس IFAB هاني أبو ريدة الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تقصف "بيت شيمش" الإسرائيلية بصاروخ باليستي وسقوط قتلى ومصابين (فيديو)
شئون عربية و دولية

إيران تقصف "بيت شيمش" الإسرائيلية بصاروخ باليستي وسقوط قتلى ومصابين (فيديو)
مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
أخبار مصر

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
أخبار مصر

بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026
اقتصاد

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 1 مارس 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران