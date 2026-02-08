"وجعكم في القلب".. شيكابالا يحيي ذكرى شهداء الزمالك برسالة مؤثرة

بينهم صبحي وكايد.. الزمالك يكشف سر استبعاد ثلاثي الفريق المفاجئ أمام زيسكو

أحيي محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، ذكري شهداء القلعة البيضاء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر شيكابالا رسالة مؤثرة قال فيها: "مش ناسيكم، ولا هانساكم، ٢٠ مشجع كانوا السند الحقيقي، والحب الصافي".

وتابع: "وجعكم في القلب، وذكراكم أمانة، ربنا يرحمكم ويجعل مثواكم الجنة".

وتمر اليوم الأحد، 8 فبراير، الذكرى الـ11 لوفاة مشجعي نادي الزمالك في ملعب الدفاع الجوي.

