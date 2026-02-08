مباريات الأمس
"وجعكم في القلب".. شيكابالا يحيي ذكرى شهداء الزمالك برسالة مؤثرة

كتب : محمد عبد الهادي

03:22 م 08/02/2026
أحيي محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، ذكري شهداء القلعة البيضاء، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر شيكابالا رسالة مؤثرة قال فيها: "مش ناسيكم، ولا هانساكم، ٢٠ مشجع كانوا السند الحقيقي، والحب الصافي".

وتابع: "وجعكم في القلب، وذكراكم أمانة، ربنا يرحمكم ويجعل مثواكم الجنة".

وتمر اليوم الأحد، 8 فبراير، الذكرى الـ11 لوفاة مشجعي نادي الزمالك في ملعب الدفاع الجوي.

