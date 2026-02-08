إعلان

"ازرع" في القنطرة.. مدرسة حقلية لزيادة إنتاجية القمح ومحاربة الآفات بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

07:51 م 08/02/2026

ازرع في القنطرة.. مدرسة حقلية لزيادة إنتاجية القمح

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد عطوة جمال الدين، اليوم الأحد، مدرسة حقلية لمحصول القمح بقرية المعاذة بمركز القنطرة غرب، ضمن أنشطة المرحلة الرابعة لمبادرة "ازرع"، التي تستهدف تنمية قدرات صغار المزارعين ونشر الممارسات الزراعية السليمة لزيادة الإنتاجية.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود إدارة الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة، لتمكين المزارعين بالمعرفة الصحيحة وتعزيز قدرتهم على تطبيق الممارسات الحديثة، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي القومي.

وشهدت المدرسة الحقلية مشاركة المهندس عصام حمدان، والمهندسة أميرة إسماعيل حسن، والمهندس حسن عبداللطيف، بحضور عدد من مهندسي الإرشاد ومزارعي المنطقة، حيث تم استعراض أهم التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح في هذه الفترة من الموسم، وشرح سبل الوقاية من الآفات والأمراض المحتملة، بالإضافة إلى تدريب المزارعين على أفضل الأساليب الحديثة لتعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة.

مديرية الزراعة بالإسماعيلية الدكتور محمد عطوة جمال الدين القمح مبادرة ازرع الهيئة القبطية الإنجيلية

