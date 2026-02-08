"نعاني".. أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الخسارة المفاجئة أمام زيسكو

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، جاءت قوية أمام منافس منظم، كما كان متوقعًا قبل اللقاء.

وتلقى الزمالك خسارة مفاجئة بهدف دون رد أمام زيسكو، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، ليصبح الفريق الأبيض مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة المقبلة من أجل ضمان التأهل.

وقال معتمد جمال، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق بسبب الإصابات، وأشكر اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم، لأنهم بذلوا أقصى جهد لديهم".

وأضاف المدير الفني: "حظوظ الزمالك لا تزال قائمة في التأهل، ونسعى للحسم أمام كايزر تشيفز في المباراة المقبلة من أجل احتلال صدارة المجموعة".

وتابع: "الحظ كان حليفًا لفريق زيسكو في لقاء اليوم، وكنت أتمنى استغلال الفرص التي أتيحت لنا للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث".

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلًا: "سنغلق صفحة مباراة اليوم ونبدأ الاستعداد للمباريات المقبلة، ولم أركز على نتيجة المواجهة الأخرى بين كايزر تشيفز والمصري، وكان تركيزي فقط على مباراة اليوم، وهدفنا هو تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة أمام كايزر تشيفز".