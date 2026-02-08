مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

0 0
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

2 1
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"نعاني".. أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الخسارة المفاجئة أمام زيسكو

كتب : محمد خيري

05:35 م 08/02/2026 تعديل في 05:36 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية
  • عرض 10 صورة
    الزمالك وزيسكو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، جاءت قوية أمام منافس منظم، كما كان متوقعًا قبل اللقاء.

وتلقى الزمالك خسارة مفاجئة بهدف دون رد أمام زيسكو، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، ليصبح الفريق الأبيض مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة المقبلة من أجل ضمان التأهل.

وقال معتمد جمال، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نعاني من غيابات عديدة في صفوف الفريق بسبب الإصابات، وأشكر اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم، لأنهم بذلوا أقصى جهد لديهم".

وأضاف المدير الفني: "حظوظ الزمالك لا تزال قائمة في التأهل، ونسعى للحسم أمام كايزر تشيفز في المباراة المقبلة من أجل احتلال صدارة المجموعة".

وتابع: "الحظ كان حليفًا لفريق زيسكو في لقاء اليوم، وكنت أتمنى استغلال الفرص التي أتيحت لنا للتسجيل، لكن ذلك لم يحدث".

واختتم معتمد جمال تصريحاته قائلًا: "سنغلق صفحة مباراة اليوم ونبدأ الاستعداد للمباريات المقبلة، ولم أركز على نتيجة المواجهة الأخرى بين كايزر تشيفز والمصري، وكان تركيزي فقط على مباراة اليوم، وهدفنا هو تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة أمام كايزر تشيفز".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك زيسكو مباراة الزمالك وزيسكو خسارة الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
زووم

شريف مدكور يوجه رسالة لـ هند صبري: "ليكي عندي احترام ومحبة كبيرة قوي"
إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر
شئون عربية و دولية

إسرائيل تحذّر ترامب: سنضرب إيران منفردين إذا تجاوزت الخط الأحمر
إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه
أخبار المحافظات

إسدال الستار على قضية "الدارك ويب".. الإعدام لقاتل طفل شبرا والمشدد لشريكه
بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية
رياضة محلية

بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟