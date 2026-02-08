الأهلي يكشف حجم إصابة تريزيجيه وخطة تجهيزه

"نعاني".. أول تعليق من مدرب الزمالك بعد الخسارة المفاجئة أمام زيسكو

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة محمود حسن تريزيجيه بعد خضوعه لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المحتملة عن الفريق.

وأوضح جاب الله أن الأشعة التي أجراها تريزيجيه أثبتت تعرضه لشد أسفل العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب سيبدأ اعتباراً من غدٍ الإثنين تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي إلى جانب جلسات العلاج الطبيعي، بهدف تجهيزه للعودة والمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمنافسات دوري نايل.