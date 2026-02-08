مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 4
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

2 1
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

مانشستر سيتي

الأهلي يكشف حجم إصابة تريزيجيه وخطة تجهيزه

كتب : نهي خورشيد

07:40 م 08/02/2026 تعديل في 07:53 م
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (15)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (17)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (16)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (11)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (13)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (12)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (6)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (8)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (10)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (5)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (4)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (3)
    خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل (2)
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (19)
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (20)
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (18)
    خلال مباراة الأهلي و شبيبة القبائل (16)

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة محمود حسن تريزيجيه بعد خضوعه لفحوصات طبية خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المحتملة عن الفريق.

وأوضح جاب الله أن الأشعة التي أجراها تريزيجيه أثبتت تعرضه لشد أسفل العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب سيبدأ اعتباراً من غدٍ الإثنين تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي إلى جانب جلسات العلاج الطبيعي، بهدف تجهيزه للعودة والمشاركة في المباريات في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمنافسات دوري نايل.

الدوري المصري إصابة محمود حسن تريزيجيه النادي الأهلي الأهلي أخبار الأهلي

