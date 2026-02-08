مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

0 0
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

2 1
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

خسارة الأبيض.. أهداف مباراة الزمالك وزيسكو في بطولة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:39 م 08/02/2026 تعديل في 05:00 م
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الزمالك بتيشرت الـ20
  • عرض 21 صورة
    الزمالك بتيشرت الـ20
  • عرض 21 صورة
    الزمالك بتيشرت الـ20
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    الزمالك
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية
  • عرض 21 صورة
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هزيمة أمام نظيره زيسكو الزامبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هدف زيسكو في مرمى الزمالك

وسجل فريق زيسكو هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من زمن المباراة، ليمنح فريقه أول انتصار في دور المجموعات.

وحاول الزمالك العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل، إلا أن محاولاته لم تُكلل بالنجاح، في ظل التنظيم الدفاعي للفريق الزامبي.

وفي الدقائق الأخيرة، كاد الزمالك أن يدرك التعادل عن طريق حسام عبد المجيد، بعدما ارتطمت تسديدته بـالعارضة، ليضيع هدف محقق للأبيض.

موقف الزمالك في المجموعة

وتوقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز الثاني، بينما رفع زيسكو رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، محققًا أول فوز له في المجموعة.

وبات الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز في الجولة السادسة والأخيرة أمام فريق كايزر تشيفز، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السلام، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك بث مباشر لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي القنوات الناقلة الزمالك ضد زيسكو الكونفدرالية الأفريقية نتيجة مباراة الزمالك وزيسكو أهداف مباراة الزمالك وزيسكو

