قرار عاجل من الزمالك بشأن جماهيره قبل مباراتي سموحة وكايزر تشيفز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تنظيم وسائل نقل خاصة لجماهير الفريق، من خلال توفير حافلات لنقل مشجعي القلعة البيضاء إلى استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك لحضور مباراتي سموحة في الدوري الممتاز وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تتحرك الحافلات يوم الأربعاء المقبل في تمام الثالثة عصراً من أمام مقر نادي الزمالك، لنقل الجماهير إلى الإسماعيلية لمؤازرة الفريق أمام سموحة في منافسات الدوري.

كما ستنطلق الحافلات يوم السبت المقبل في الواحدة ظهراً من أمام النادي لنقل الجماهير لحضور مواجهة كايزر تشيفز، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وشدد النادي على ضرورة اصطحاب كل مشجع لبطاقة "Fan ID" إلى جانب تذكرة المباراة، لتسهيل إجراءات الدخول إلى الملعب وحضور اللقاءين بشكل منظم.