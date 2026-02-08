عبر الإعلامي خالد الغندور، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، استغرابه عما تردد في الساعات الماضية عن سفر إمام عاشور للتصوير مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني.

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، قد صرح أن اللاعب طلب السفر للسعودية لأداء مناسك العمرة، وهو ما وافق عليه النادي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "دايما الناس بتربط السفر للسعودية في التوقيت ده قبل رمضان ببرنامج رامز جلال و طبعا ده مش حقيقي".

وتابع: "عشان البعض بيحب يعمل عمرة قبل رمضان أو في وقت يستطيع من خلاله أنه يسافر و يعمل عمرة لله وربنا يتقبل منا جميعا".

