بسبب رامز جلال؟.. تعليق مثير للجدل من الغندور على سفر إمام عاشور للسعودية

كتب : محمد عبد الهادي

02:40 م 08/02/2026
عبر الإعلامي خالد الغندور، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، استغرابه عما تردد في الساعات الماضية عن سفر إمام عاشور للتصوير مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني.

وكان وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، قد صرح أن اللاعب طلب السفر للسعودية لأداء مناسك العمرة، وهو ما وافق عليه النادي.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "دايما الناس بتربط السفر للسعودية في التوقيت ده قبل رمضان ببرنامج رامز جلال و طبعا ده مش حقيقي".

وتابع: "عشان البعض بيحب يعمل عمرة قبل رمضان أو في وقت يستطيع من خلاله أنه يسافر و يعمل عمرة لله وربنا يتقبل منا جميعا".

"هون كل صعب".. رسالة غامضة من أشرف بن شرقي (صورة)

"لن ننساكم".. زيزو يحيي ذكرى شهداء الزمالك (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي خالد الغندور الغندور اللاعب إمام عاشور

