الخارجية الفلسطينية تدين قرارات الكابينت بشأن الاستيطان بالضفة الغربية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، رفضها لمصادقة الكابينيت الاسرائيلي، على سلسلة قرارات بشأن إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وأدانت الخارجية، في بيان اليوم الأحد، المحاولات الاسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وشددت الخارجية على أنه لا سيادة لإسرائيل على اي من مدن أو أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأنها كقوة احتلال لا تملك الحق في الغاء او تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين والتشريعات الاردنية السارية كجزء من قوانين دولة فلسطين.

وأكدت خارجية دولة فلسطين أن هذه المصادقة بمثابة اعلان ارتكاب جريمة حرب مكتملة الاركان، وطالبت الدول والمؤسسات الدولية رفض وإدانة هذه الجريمة، وفتح تحقيق جنائي بجريمة الحرب التي ترتكبها ما يسمى "مديرية الاستيطان" والجهات الرسمية للاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه القرارات بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية، وهو ما يخالف رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفضه للضم والاستيطان.

وطالبت الخارجية ترامب للتدخل والضغط على اسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الامن والسلام والاستقرار في المنطقة.