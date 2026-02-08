إعلان

الخارجية الفلسطينية تدين قرارات الكابينت بشأن الاستيطان بالضفة الغربية

كتب : مصراوي

07:33 م 08/02/2026

وزارة الخارجية الفلسطينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، رفضها لمصادقة الكابينيت الاسرائيلي، على سلسلة قرارات بشأن إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وأدانت الخارجية، في بيان اليوم الأحد، المحاولات الاسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وشددت الخارجية على أنه لا سيادة لإسرائيل على اي من مدن أو أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأنها كقوة احتلال لا تملك الحق في الغاء او تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين والتشريعات الاردنية السارية كجزء من قوانين دولة فلسطين.

وأكدت خارجية دولة فلسطين أن هذه المصادقة بمثابة اعلان ارتكاب جريمة حرب مكتملة الاركان، وطالبت الدول والمؤسسات الدولية رفض وإدانة هذه الجريمة، وفتح تحقيق جنائي بجريمة الحرب التي ترتكبها ما يسمى "مديرية الاستيطان" والجهات الرسمية للاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه القرارات بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية، وهو ما يخالف رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفضه للضم والاستيطان.

وطالبت الخارجية ترامب للتدخل والضغط على اسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الامن والسلام والاستقرار في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية القدس إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
صاروخي.. هدف ليفربول الأول في مرمى مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

صاروخي.. هدف ليفربول الأول في مرمى مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)
بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
الموضة

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
حوادث وقضايا

استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟