تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم" لجلسة 10 مايو

كتب : محمود الشوربجي

07:49 م 08/02/2026

تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم" لجلسة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"، لجلسة 10 مايو لمرافعة النيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

المستشار وجدي عبد المنعم طلائع حسم جنايات المرج قضية طلائع حسم

