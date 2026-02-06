إعلامي يكشف تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع لاعب بتروجيت

كشف الإعلامي جمال الغندور نقلاً عن مصدر مقرب من اللاعب توفيق محمد، أن نادي بيراميدز صعد مفاوضاته مع نادي بتروجت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل التوصل لاتفاق نهائي للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح المصدر في تصريحات تلفزيونية أن العقبة الأساسية في الصفقة تتمثل في رغبة بتروجت في بيع اللاعب بشكل نهائي، بينما يسعى بيراميدز للحصول على خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي البترولي.

وأضاف أن الساعات الماضية شهدت تحركات مكثفة من إدارة بيراميدز لحسم الصفقة مع وجود اتجاه داخل النادي للموافقة على مطالب بتروجت وشراء اللاعب بصورة نهائية بدلاً من استعارته.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز يسعى لإتمام التعاقد مع توفيق محمد لتعويض غياب محمد حمدي الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا.