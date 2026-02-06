نهاية بيت الرعب.. الأمن ينقذ طفلة الهرم ويسحبها من "الأسرة البديلة"

لم تعلم الطفلة ذات العشر سنوات أن بيت الكفالة سيتحول إلى غرفة تعذيب. آثار قيود في القدمين، وحروق بالجسد، كانت كافية لتكشف مأساة صامتة داخل أسرة بديلة بالهرم، بعد بلاغ رسمي من أخصائية اجتماعية أنهى رحلة الألم وأنقذ الطفلة من مصير مجهول.

البداية جاءت ببلاغ تقدمت به أخصائية اجتماعية لاحظت إصابات مريبة على جسد الطفلة خلال متابعة دورية. البلاغ كشف عن تعرض الطفلة لتعذيب بدني على يد السيدة التي قامت بكفالتها ضمن نظام الأسر البديلة، وهو النظام الذي يهدف في الأساس إلى توفير بيئة آمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبفحص الطفلة تبين وجود آثار تقييد في القدمين وحروق متفرقة بالجسد، ما أكد صحة ما ورد في البلاغ. وتم التحفظ على السيدة المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما تنتظر الطفلة الصغيرة بداية جديدة بعيدًا عن القيود والحروق.