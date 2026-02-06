استعدادًا لرمضان.. محافظ أسيوط يُعلن حزمة مبادرات مجتمعية جديدة (صور)

إقبال سياحي كثيف على سانت كاترين قبل انتهاء إجازة نصف العام (صور)

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مع تكثيف الجهود لتأمين احتياجات المواطنين، وضمان استقرار الأسواق، وانتظام تقديم الخدمات طوال الشهر الكريم.

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، التي ناقشت عددًا من الملفات الخدمية والتنموية، واستعرضت موقف المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن، وآليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع مينا عماد نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري الشركات الخدمية، وممثلي بيت العائلة بأسيوط.

ووجّه المحافظ مديرية التموين بتوفير الحصص التموينية والبترولية اللازمة، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمخابز لضبط المخالفات، وضمان توافر الخبز المدعم.

كما أكد المحافظ جاهزية المستشفيات، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية، وتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة على مدار الساعة، مشددًا على تنفيذ برامج ثقافية ورياضية ودينية تعكس روحانيات الشهر الفضيل، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

ودعا المحافظ إلى تنسيق متكامل بين مديريتَي التضامن الاجتماعي والأوقاف، لتوزيع اللحوم والمواد الغذائية المخصصة من وزارة الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بجميع المراكز.

وأعلن المحافظ موافقة المجلس التنفيذي على إطلاق ثلاث مبادرات جديدة مقدمة من إحدى الجمعيات الأهلية ومنصة "إرشاد" للاستشارات الأسرية والنفسية، بالشراكة مع مديريتَي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

وأوضح أبو النصر أن المبادرة الأولى تحمل اسم «خان الخليلي للمهارات الشخصية للطالب»، وهي مستلهمة من جهود إحياء مركز الحرف اليدوية والتراثية بمركز الفتح وتحويله إلى منارة لإحياء التراث، وتهدف إلى بناء شخصية الطالب، وتعزيز ثقته بنفسه، وتنمية مهارات التواصل والانضباط بما يواكب متطلبات الحياة وسوق العمل.

وأضاف المحافظ أن المبادرة الثانية تتمثل في برنامج "رواد الأعمال الصغار" لإعداد دراسات الجدوى وإدارة المشروعات، والذي يهدف إلى غرس فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب من المراحل المبكرة حتى الثانوية، وتشجيع الأسر على تبني هذا التوجه، وتحويل المهارات الحرفية والمواهب إلى مشروعات صغيرة قابلة للتنفيذ والاستدامة، بالتنسيق مع التعليم الفني، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية لجامعة أسيوط للتعرف على الكليات المختلفة، ومساعدة الطلاب في اختيار التخصصات الملائمة لقدراتهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المبادرة الثالثة تحمل اسم "أسبوع الصحة النفسية للأطفال"، وتركز على الوقاية النفسية، وحماية الأطفال من المخاطر السلوكية والرقمية، وتعريفهم بمفاهيم الأمن السيبراني ومكافحة التحرش، من خلال أطباء وأخصائيين نفسيين، مع تواصل مباشر مع الأسر لبناء جيل آمن نفسيًا وقادر على التعلم والإبداع. ويجري إشراك مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والكوادر المدربة من الوزارة، إلى جانب بيت العائلة والأزهر الشريف، لضمان التكامل وتعميم الاستفادة في القرى والمراكز.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال النظافة، ورفع المخلفات، وإنارة الشوارع والطرق، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من معرض الأثاث المقام أمام ديوان عام المحافظة بنظام التقسيط بالتعاون مع بنك مصر، مشيدًا بتجربة مركز ومدينة أبوتيج في إعادة تدوير الأخشاب وتصنيع أثاث منخفض التكلفة، مع توجيه بتعميم التجربة على باقي المراكز.

واستعرض المجلس موقف منظومة التصالح على مخالفات البناء، التي بلغت نسبة إنجازها 99.5%، ومنظومة المتغيرات المكانية بنسبة 99.9%، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة.

كما وافق المجلس على تحديد تعريفة موحدة لخطوط المواصلات بين المراكز ومدينة أسيوط الجديدة، وعلى تعديل تخصيص مساحة لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية الحرادنة بمركز القوصية، دعمًا للتوسع في إنشاء المدارس وتخفيف الكثافات الطلابية.

وفي ختام الجلسة، وجّه المحافظ بدعوة طلاب المدارس والجامعات، وممثلي الجمعيات الأهلية، لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي، تعزيزًا للوعي العام والمشاركة المجتمعية، كما وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة من جهات وأفراد، دعمًا لجهود التنمية المستدامة بالمحافظة.