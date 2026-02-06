إعلان

9 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

كتب : آية محمد

11:13 ص 06/02/2026

الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

