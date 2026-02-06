بالصور- جنوب سيناء تتألق رياضيًا وتحصد 16 ميدالية في الوادي الجديد

إقبال سياحي كثيف على سانت كاترين قبل انتهاء إجازة نصف العام (صور)

حقق أبطال جنوب سيناء المشاركون في اللقاء الختامي للنسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية، الذي أُقيم بمحافظة الوادي الجديد، إنجازًا رياضيًا مميزًا، بحصد مراكز متقدمة و16 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب.

وجاءت حصيلة المركز الأول بإجمالي 4 ميداليات ذهبية، بواقع ذهبيتين في السباحة الحرة بنين، وذهبية في كاراتيه كاتا جماعي بنات، وأخرى في الكرة الطائرة بنين.

كما حصدت البعثة المركز الثاني بإجمالي 5 ميداليات فضية، في سباحة باك بنين، وكاراتيه كاتا جماعي بنين، وكاراتيه كوميتيه بنين، وألعاب القوى «وثب طويل» بنين، إضافة إلى كرة السلة بنات.

وفي المركز الثالث، أحرز لاعبو المحافظة 7 ميداليات برونزية، في كاراتيه كوميتيه بنات، وخماسي كرة قدم بنين، وتنس الطاولة "ذوي الهمم"، وكرة القدم الشاطئية بنين، وكرة السرعة بنات، والكرة الطائرة الشاطئية بنين، إلى جانب كاراتيه كوميتيه بنين.

وقدم خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، التهنئة للاعبي ولاعبات المحافظة بمناسبة حصد المراكز المتقدمة والفوز بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، معربًا عن فخره واعتزازه بالإنجاز الرياضي الذي حققته البعثة خلال الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، الذي يحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، أن هذا التفوق يعكس ما يتمتع به أبناء جنوب سيناء من عزيمة وإصرار وقدرة على التميز في مختلف المحافل، مشيرًا إلى أن رعاية رئيس الجمهورية لهذا الحدث تمثل رسالة دعم قوية لأبناء المحافظات الحدودية، وحرص الدولة على تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم في شتى المجالات.

وأكد استمرار المحافظة في تقديم مختلف أوجه الدعم للقطاع الرياضي، وتوفير البيئة المناسبة لإعداد أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

كما أشاد بدور الأسر وحرصها على تنمية مهارات أبنائها، لافتًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة كان لها دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز، من خلال الإعداد المبكر للبعثة، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة، واختيار العناصر المتميزة فنيًا وبدنيًا، والإشراف على الجوانب التنظيمية والإدارية، وتوفير الأجهزة الفنية والتدريبية المتخصصة، بما أسهم في ظهور اللاعبين بالمستوى المشرف الذي مكّنهم من حصد هذا العدد من الميداليات، في ترجمة فعلية لدعم وزارة الشباب والرياضة واهتمامها بتأهيل أبطال من أبناء المحافظات الحدودية.

وجدير بالذكر أن بعثة محافظة جنوب سيناء المشاركة في اللقاء الختامي للأولمبياد ضمت 153 مشاركًا، ما بين لاعبين ولاعبات ومدربين وأجهزة إشرافية من مديرية الشباب والرياضة، في مشاركة عكست حجم الاهتمام برعاية النشء ودعم المواهب الرياضية بالمحافظة.