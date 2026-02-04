مباريات الأمس
أزمة الوسط وعودة السعيد.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

كتب : محمد خيري

12:02 م 04/02/2026
استقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره كهرباء الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، بينما يقع كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ20 برصيد 11 نقطة.

ويعاني المدير الفني للفريق معتمد جمال، من غيابات عديدة، خاصة في مركز خط الوسط، في ظل إصابة محمد السيد ورحيل دونجا، وعودة محمد إسماعيل لخط الدفاع لتعويض غياب حسام عبدالمجيد المصاب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمد إبراهيم ومحمد إسماعيل ومحمود الونش واحمد خضري.

في خط الوسط: عبدالله السعيد وادم كايد واحمد حمدي.

في خط الهجوم: خوان بيزيرا وعدي الدباغ وشيكو بانزا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك تشكيل الزمالك كهرباء الإسماعيلية

