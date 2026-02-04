لاعب الأهلي السابق: أحمد عيد لا يستحق ارتداء القميص الأحمر

انتقد عبد الحميد شبانة، لاعب غزل المحلة والأهلي السابق، صفقة انضمام أحمد عيد إلى صفوف النادي الأهلي، قادمًا من المصري البورسعيدي، عقب المستوى الذي ظهر به اللاعب خلال مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شبانة، في تصريحاته خلال ظهوره ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: "مع احترامي لأحمد عيد كلاعب، لكنه لا يستحق الانضمام للنادي الأهلي، ففي المصري البورسعيدي لم يكن يشارك بشكل أساسي، وكان كريم العراقي يتواجد في التشكيل الأساسي على حسابه في كثير من الأحيان".

وأضاف شبانة أن استمرار عمر كمال عبد الواحد داخل صفوف الأهلي كان سيكون أفضل من رحيله، في ظل احتياجات الفريق الفنية.

وتطرق لاعب الأهلي السابق للحديث عن مروان عثمان، قائلًا: «مروان عثمان يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، لكنه يتأثر بالضغط الجماهيري».

كما انتقد شبانة تصريحات المدير الفني الدنماركي ييس توروب عقب المباراة، مؤكدًا أنها جاءت بعيدة عن مجريات اللقاء، مضيفًا: "تبرير الإجهاد الذي تحدث عنه توروب غير منطقي، فالأهلي يخوض هذا الأسبوع مباراتين فقط، وهو أمر يحدث لأول مرة".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي وبيراميدز يعدان الأكثر جاهزية في الكرة المصرية، مشددًا على أن الحديث عن الإجهاد لا يُعد مبررًا في ظل امتلاك الفريقين وفرة من اللاعبين في جميع المراكز.