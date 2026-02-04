محافظ القليوبية يفتتح مدرستين بكفر شكر -صور

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم مدرستي السيد نصر سرحان الابتدائية وكفر شكر الابتدائية الجديدة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، واللواء أحمد شادي رئيس مدينة كفر شكر.

واستهل المحافظ جولته بافتتاح مدرسة السيد نصر سرحان الابتدائية بقرية الشقر بمركز كفر شكر، وتضم 38 فصلاً دراسياً، منها 8 فصول لرياض الأطفال و30 فصلاً للمرحلة الابتدائية. واستغرق تنفيذ المشروع 11 شهراً، حيث تم إنشاء صرح تعليمي متكامل يضم غرف مصادر ومعامل كمبيوتر ومناطق مخصصة للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

كما تضمنت الجولة افتتاح التوسعات بمدرسة كفر شكر الابتدائية الجديدة المقامة على مساحة 3135.24 مترًا مربعًا، حيث تم الانتهاء من إنشاء الملحق رقم (5) والذي أضاف 24 فصلاً دراسياً جديداً، ليرتفع إجمالي عدد فصول المدرسة إلى 40 فصلاً، مما ساهم في خفض كثافة الطلاب بشكل ملحوظ من 58 طالباً إلى 23 طالباً فقط داخل الفصل الواحد.

وأعلن المحافظ أن المدرستين ستدخلان الخدمة التعليمية فعليًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب وخفض الكثافات داخل الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية لأبناء مركز كفر شكر.

وعلى صعيد الخطط المستقبلية، أوضحت هيئة الأبنية التعليمية أنه جارٍ تجهيز عدد من المدارس للطرح لسد العجز بإدارة كفر شكر التعليمية، وتشمل مدرسة كفر منصور الثانوية بزيادة 9 فصول، ومدرسة زينب أحمد رشدي بإضافة 11 فصلاً جديداً.

وأكد محافظ القليوبية أن قطاع التعليم شهد طفرة كبيرة منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث تم إنشاء وتوسعة 21 مدرسة بإجمالي 330 فصلاً دراسياً، وبتكلفة استثمارية تجاوزت 150 مليون جنيه، مشدداً على استمرار العمل لتوفير بيئة تعليمية متميزة تليق بأبناء المحافظة وتدعم تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وخلال جولته الميدانية، تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وقاعات الأنشطة بالمباني الجديدة، مشيداً بجودة الأعمال الإنشائية والمستوى المتميز للفرش المكتبي والأثاث المدرسي.

وأكد أن تجهيز المدارس بأحدث الوسائل التعليمية ومعامل الحاسب الآلي وغرف المصادر يعكس الاهتمام بكافة التفاصيل لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب والمعلمين، مشيداً بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وجودة التشطيبات النهائية.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المدارس لخفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مؤكداً وجود تنسيق مستمر بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.