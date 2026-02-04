إعلان

بيان هام من "الرئاسي الليبي" بشأن مقتل سيف الإسلام معمر القذافي

كتب : محمد جعفر

01:58 م 04/02/2026

سيف الإسلام القذافي

نعى المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، اغتيال المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي مساء الثلاثاء.

وأكد المجلس في بيان له متابعة حادثة اغتيال القذافي "ببالغ الأسى"، مشيرًا إلى الإجراءات الابتدائية التي باشرتها النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة وأسبابها.

ودعا المجلس جميع القوى السياسية إلى انتظار نتائج التحقيق الرسمي، مؤكدًا أنه "سيتابعها بدقة لضمان عدم الإفلات من العقاب"، ومرحبًا بالاستعانة بالدعم الفني والخبرات اللازمة وفق الأطر القانونية لتعزيز شفافية التحقيقات وتسريع نتائجها وبما يعزز ثقة الرأي العام.

كما قدم المجلس العزاء إلى أسرة سيف الإسلام وذويه وقبيلة القذاذفة، وحث القوى السياسية والإعلامية والاجتماعية على ضبط الخطاب العام ورفض التحريض، محذرًا من استغلال الحادث لضرب جهود المصالحة الوطنية وإفشال إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته.

وشدد البيان على أن "ليبيا لا تُدار بالعنف، ولا تُبنى بالخوف والقتل خارج القانون، والدم الليبي حرام لا يجوز العبث به".

قُتل سيف الإسلام القذافي أمس الثلاثاء، إثر عملية اغتيال نفذتها مجموعة مسلحة استهدفت مقر إقامته في منطقة "الحمادة" بالقرب من مدينة الزنتان، حيث كان يقيم تحت الحماية منذ قرابة 10 سنوات.

وأفادت مصادر مقربة من العائلة، بأن 4 مسلحين اقتحموا حديقة المنزل الذي يقطنه القذافي، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، وقد حاول نجل الرئيس الليبي الراحل التصدي للمهاجمين والاشتباك معهم قبل أن يُصاب بطلقات قاتلة، بينما فر الجناة من الموقع فور تنفيذ العملية.

1 (2)

