"عارف إن الأهلاوية مصدومين".. رسالة نارية من شوبير بشأن ما حدث مع الشناوي

كتب : محمد خيري

11:45 ص 04/02/2026
    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (2)
    محمد الشناوي
    الشناوي بالتصميم الجديد لجائزة رجل المباراة (1)
    الشناوي
    محمد الشناوي (4)
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي من جلسة تصوير منتخب مصر
    محمد الشناوي (1)

علق الإعلامي أحمد شوبير على الانتقادات التي تعرض لها محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عقب تعادل الفريق مع البنك الأهلي، مؤكدًا أن الهجوم على الحارس مبالغ فيه.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت»، إن جماهير الأهلي تعيش حالة من الصدمة والغضب بعد نتيجة المباراة، ليس فقط بسبب التعادل، ولكن أيضًا نتيجة الأداء غير المُرضي للفريق.

وأوضح شوبير: "إمبارح جماهير الأهلي في صدمة، الأهلاوية غاضبون ومتضايقون جدًا، مش بس بسبب التعادل مع البنك الأهلي، لكن كمان بسبب سوء الأداء".

وأضاف: "لازم أتكلم لأني شايف حالة هجوم شديدة جدًا على الشناوي، وأنا بتكلم بتجرد تام، الجول صعب جدًا، والجول اللي دخل فيه في وادي دجلة صعب جدًا".

وشدد شوبير على ضرورة التحلي بالهدوء عند توجيه النقد، قائلًا: "حتى لما تكون عايز تنقد، في ناس بتنقد بحب واحترام، لو شايف إن في مسؤولية قولها بشكل لطيف".

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا وجهة نظره الفنية كحارس مرمى سابق: "أنا كأحمد شوبير وكحارس مرمى، شايف إن الجول صعب، ممكن حراس يقدرو يصدوه؟ آه ممكن، لكن الهدف في حد ذاته هدف صعب".

الشناوي أحمد شوبير الأهلي جماهير الأهلي النادي الأهلي

