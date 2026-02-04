هل يستغل تعثر الأهلي؟ الزمالك في اختبار صعب أمام كهرباء الإسماعيلية

"أحداثًا مؤسفة".. احتجاج رسمي من كهرباء الإسماعيلية قبل مواجهة الزمالك

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية عندما يحل ضيفًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز «دوري نايل».

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 13 مباراة، نجح خلالها في حصد 25 نقطة.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال تعثر منافسه الأهلي، الذي تعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي، من أجل الاقتراب من صدارة جدول الترتيب، واستعادة ثقة جماهيره، ومواصلة المنافسة على حجز مقعد في بطولة دوري أبطال أفريقيا على أقل تقدير.

وتزداد صعوبة المهمة بالنسبة للزمالك في ظل معاناته من عدة غيابات مؤثرة خلال مواجهة اليوم، يأتي على رأسها نبيل عماد «دونجا» الذي رحل رسميًا إلى صفوف النجمة السعودي، إلى جانب عدد من الإصابات التي تضرب الفريق.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد فريق كهرباء الإسماعيلية في المركز العشرين وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما جمع 11 نقطة فقط من 15 مباراة، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول المسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

وتُذاع مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية عبر قناة «أون سبورت 1»، مع استوديو تحليلي يسبق اللقاء ويعقبه، يضم نخبة من نجوم التحليل الرياضي.