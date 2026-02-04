دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المواطنين الأمريكيين إلى تجاوز قضية "ملفات إبستين" والتركيز على قضايا أخرى، معتبرا أن التحقيقات لم تكشف سوى عن "مؤامرة" كانت تستهدفه شخصيا. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، الثلاثاء: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنشغل البلاد بأمور أخرى. الآن وقد ثبت أن الأمر لم يكن سوى مؤامرة ضدي، وضد آخرين، يجب علينا طي هذه الصفحة".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب نشر وزارة العدل لوثائق متعلقة بالشبكة المثيرة للجدل، والتي خضعت لتنقيحات وحذف واسع النطاق.

وفي الوقت نفسه، رفض ترامب الإجابة بشكل مباشر على تساؤلات حول هواجس الناجين والضحايا بشأن مدى "التنقيحات" الكبيرة في الملفات المنشورة، والتي يراها البعض محاولة لحماية شخصيات نافذة.

وقلل الرئيس الأمريكي، من أهمية وجود إشارات لبعض حلفائه المقربين، مثل إيلون ماسك ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ضمن سياق الوثائق، مكتفيا بالقول: "أنا متأكد من أنهم بخير، وإلا لكانت هذه الحادثة قد تصدرت العناوين الرئيسية بالفعل".