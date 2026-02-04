إعلان

بعد ذكر اسمه أكثر من 1000 مرة.. ترامب يدعو الأمريكيين لتجاوز قضية إبستين

كتب- محمود الطوخي

12:42 ص 04/02/2026 تعديل في 12:53 ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المواطنين الأمريكيين إلى تجاوز قضية "ملفات إبستين" والتركيز على قضايا أخرى، معتبرا أن التحقيقات لم تكشف سوى عن "مؤامرة" كانت تستهدفه شخصيا. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي، الثلاثاء: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تنشغل البلاد بأمور أخرى. الآن وقد ثبت أن الأمر لم يكن سوى مؤامرة ضدي، وضد آخرين، يجب علينا طي هذه الصفحة".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب نشر وزارة العدل لوثائق متعلقة بالشبكة المثيرة للجدل، والتي خضعت لتنقيحات وحذف واسع النطاق.

وفي الوقت نفسه، رفض ترامب الإجابة بشكل مباشر على تساؤلات حول هواجس الناجين والضحايا بشأن مدى "التنقيحات" الكبيرة في الملفات المنشورة، والتي يراها البعض محاولة لحماية شخصيات نافذة.

وقلل الرئيس الأمريكي، من أهمية وجود إشارات لبعض حلفائه المقربين، مثل إيلون ماسك ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ضمن سياق الوثائق، مكتفيا بالقول: "أنا متأكد من أنهم بخير، وإلا لكانت هذه الحادثة قد تصدرت العناوين الرئيسية بالفعل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب قضية إبستين ملفات إبستين جيفري إبستين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
حوادث وقضايا

"جاسر" يطلب طلاق زوجته: "بتحكي أسرارنا على الفيس بوك"
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
تمويل عقاري بفائدة 3%.. ننشر أسعار شقق الإسكان في مشروع أطلس حلوان
أخبار العقارات

تمويل عقاري بفائدة 3%.. ننشر أسعار شقق الإسكان في مشروع أطلس حلوان
فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة
أخبار مصر

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية.. رابط للتقديم والمهن المطلوبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد