"النقل العام" تكشف تفاصيل مواعيد الأتوبيسات ومد الخدمة في رمضان 2026

قال اللواء عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التشغيلية لأسطول الأتوبيسات خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الفضيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكستر نيوز"، أن مواعيد العمل الرسمية لأتوبيسات الهيئة ستبدأ في تمام الساعة 5:30 صباحاً، مشيراً إلى أن الوردية الأولى تمتد لـ 10 ساعات متواصلة لضمان تغطية ساعات الذروة الصباحية وفترة ما قبل الإفطار.

وذكر رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة قررت مد ساعات العمل لمجموعة مختارة من الخطوط الحيوية عقب فترة الإفطار، خاصة تلك التي تربط أحياء القاهرة الكبرى بالمزارات الدينية والمعالم الإسلامية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يستهدف بشكل أساسي خدمة المناطق التي تشهد كثافة إقبال جماهيري خلال الليالي الرمضانية، مثل مناطق "السيدة زينب" و"السيدة عائشة"، لتيسير حركة انتقال المصلين والزائرين لهذه الأحياء العريقة.

وأوضح أن الهيئة تتابع عن كثب الحالة الفنية لجميع المركبات المشاركة في الخطة الرمضانية لضمان انتظام المواعيد وعدم تعطل الحركة.

وأكد أن هناك غرف عمليات تابعة للهيئة ستعمل على مدار الساعة لمراقبة حركة الخطوط وتعديل المسارات أو دفع أتوبيسات إضافية في المناطق التي تشهد زحاماً غير متوقع، بما يحقق الراحة والأمان للركاب.