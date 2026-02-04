إعلان

انهيار محامي سيف الإسلام القذافي من البكاء بعد أنباء مقتله في الزنتان

كتبت -داليا الظنيني:

12:56 ص 04/02/2026 تعديل في 12:57 ص

سيف الإسلام القذافي

قال خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، أن الصدمة تسيطر على المشهد بعد الأنباء المتداولة حول مقتل نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث دخل الزايدي في نوبة بكاء شديدة لم يتمكن معها من مغالبة دموعه على الهواء مباشرة.

وأضاف الزايدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "كلمة أخيرة"، أنه لم يعد قادراً على استكمال حديثه نظراً للحالة النفسية التي انتابته فور تلقي هذه الأنباء، مما أدى إلى انقطاع المداخلة الهاتفية وسط حالة من الترقب.

جدير بالذكر أن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، لقي مصرعه في إطلاق نار غامض وقع بمدينة الزنتان جنوب غرب العاصمة، اليوم الثلاثاء، ولا تزال ظروف مقتله غامضة. ولا تتوافر معلومات عن طبيعة إطلاق النار الذي أودى بحياة سيف الإسلام، الذي كان يعيش بالزنتان منذ 10 سنوات، لكن مستشاره السياسي عبد الله عثمان، أكد مقتله في منشور على حسابه الرسمي.

سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي مقتل نجل القذافي

